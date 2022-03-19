Manisa'da kan donduran cinayette yeni detaylar! 'Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim'

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve Kula ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan, evli, 2 çocuk babası Yunus Şahin, geçen 15 Mart'ta Kula'daki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Şahin, bir süre evine dönmeyince yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan yola çıkarak otomobilin izini sürdü. Ekipler, Şahin'in otomobilinin en son Turgutlu ilçesinde görüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Şahin'e ait otomobili başka bir kişinin kullandığını belirledi. Polisin takibi sonucu otomobili kullanan Ö.G., önceki gün durdurulup, gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.G., Şahin'i aralarında çıkan tartışmanın ardından Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkiindeki kendisine ait tarlada tabancayla vurduğunu, cesedini tarladaki kasa ve çalılarla birlikte yakıp, daha sonra gömdüğünü anlattı. Ö.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Ö.G.'nin gösterdiği yerde yaptıkları aramada Şahin'in toprağa gömülü, yanmış cansız bedenini buldu. Ekipler, tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.G.'nin ağabeyi A.G.'i de gözaltına aldı. Soruşturmayı daha da derinleştiren polis, cinayetin ardından evine dönen Ö.G.'yi tekrar olay yerine götürdükleri belirlenen ağabeyi A.G.'nin ardından kuzenleri M.Y. de ertesi gün gözaltına alındı.

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CİNSEL TACİZ İDDİASI

Şüphelilerden Ö.G., polisteki ifadesinde olay günü Yunus Şahin ile bağ evine geldiğini belirtip, "Bağ evinin önündeki tarlada birlikte alkol aldık. Bir süre sonra uyuya kalmışım. Yunus Şahin'in cinsel taciziyle uyandım. Aramızda tartışma çıktı. Tabancamla Şahin'in başına 3 el ateş ettim. Cesedini otomobilin kılıfları, tarlada bulunan kasa ve çalılarla yaktım. Ardından Sarıbey Mahallesi'ndeki evime dönüp, yemek yedim. Ardından da ağabeyim A.G. ve kuzenim M.Y.'den beni bağ evine götürmelerini istedim. Ardından da otomobilimi, çalıların arasına sakladım" dedi.

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Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.