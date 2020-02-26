Mangala nedir? Mangala nasıl oynanır? Mangala oyunu kuralları ve taktikleri

Mangala, bir oyun olarak ilk kez Orta Asya’da bulunan Türkler tarafından oynanmaya başlanmıştır.

Mangala Nedir?

Mangala oyunu bir tür mantık oyunudur. Çeşitli kurallar çerçevesinde oynanan bu oyun aslında oldukça basittir. Oyun içerisinde yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Bu stratejiyi kurduktan sonra oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek yeterlidir. Mangala oyunu aslında bazı kavramları da sembolize etmektedir. Bu semboller 12 oyuk 12 ayı, oyuklarda yer alan her bir 4 taş 4 ayı sembolize eder. Ayrıca sağ ve sol kısımlarda yer alan hazineler ise Doğu ve Batı’yı ifade etmektedir.

Mangala Nasıl Oynanır?

Mangala oyunu 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Her oyuncu başlangıç aşamasında 24 taşa sahip olur. Mangala oyununda bulunan tahtada toplamda 12 adet oyuk vardır. Bu oyuklar ev ya da çukur adıyla da adlandırılır. Her oyuncunun kendi tarafında yer alan kısımda 6 adet oyuk bulunur. Oyuncular ise sadece kendi taraflarında bulunan oyuklarından taş çıkartabilirler. Oyuncu kendi tarafındaki oyuktan taş çıkartırken sadece de rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. 6 oyuğun yan kısmında da birer büyük oyuk yer alır.

Bu büyük oyuklar oyuncular için hazine olarak adlandırılır. Amaç, her oyuncu taşlarını bu hazine denen kısımlara toplayacaktır. Oyuncunun sağ tarafında yer alan oyuk o oyuncunun hazinesidir. Oyuna genellikle kura ile başlanır. İlk başlangıç aşamasında her oyukta oyuncunun 4 adet taşı vardır.

Mangala Kuralları

- İlk sıraya sahip olan oyuncu bir oyuk seçmelidir. Ardından da 4 taşı alarak sol tarafa doğru oyuklara teker teker bırakır. Burada önemli olan kural; oyuncunun aldığı oyuğa da 4 taştan bir taşı bırakmasıdır.

- Oyuncunun eğer bıraktığı son taş kendi hazinesine isabet ederse, hamle sırası yine aynı oyuncuya geçer.

- Son taş rakip oyuncunun oyuklarına atıldığında o oyuğu çift yaparsa 2, 4, 6 ve 8 taş gibi oyuncu rakibinin oyuğunda bulunan tüm taşı kendi hazinesine atar.

- Eğer oyuncunun kendi bölgesindeki bir boş oyuğa son taşını rakibin kuyusunda bulunan taşları kendi hazinesine atar.

Bu kurallar çerçevesinde mangala oyunu oynanır.

Mangala Taktikleri

Mangala oyununda özellikle uygulanacak taktikler arasında ilk hamlenin önemi büyüktür. Oyunda yapılan kura sonucunda hangi oyuncunun oyuna başlayacağı belirlenir. Oyuna ilk olarak siz başlarsanız kesinlikle son taşınızı hazineye denk getirmeye çalışın. Yani kendi sıranız ile başlayarak 3. oyukta yer alan taşları alın. Böylece taşları dağıtarak hazineye kadar gidebilirsiniz. Bu sayede hem hazineye taş ulaştırıp hem de bir hamle daha kazanırsınız.

Rakip eğer tek sayılı bir oyuk bırakmışsa bu oyuğa kendi taşınızı denk getirmeye çalışın. Böylece kuyuda yer alan tüm taşı hazineye gönderebilirsiniz. Bu durum psikolojik olarak da rakibin yıpranmasını sağlayacaktır. Boş kuyulara dikkat etmek oyunda en büyük taktiklerden birisidir.

Özellikle de boş oyukların karşısında yer alan dolu kuyular çok önemlidir. Çünkü eğer oynadığınız son taşınız boş oyuklara denk gelirse, o boş oyuğun karşısında yer alan tüm taşlar hazineye aktarılır. Boş oyuklar oyun içerisinde en fazla gözden kaçan taktiklerden birisidir. Boş oyuklar sebebiyle rakip bir anda yenilgiye düşebilir. Bu sebepten dolayı var olan boş oyuklara çok dikkat edilerek, stratejiler de bu oyuklara göre belirlenmelidir.