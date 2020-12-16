Maltepe’de bir parka ‘Nihal Atsız’ adı verildi

İYİ Parti Maltepe teşkilatının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayınlanan videoda, desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür edildi.

ÖNERGEYİ İYİ PARTİ VERDİ

Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İYİ Partili Uluer Kaya, Mart 2020 tarihli İBB Meclisi toplantısında, Nihal Atsız’ın hayatının büyük bölümünün Maltepe’nin Köyiçi bölgesinde geçtiğini belirterek önerge vermişti. İBB Meclisi’nin kasım ayı oturumunda oylamaya sunulan önerge oyçokluğuyla kabul edilerek Yalı Mahallesi’ndeki parka Nihal Atsız’ın adı verildi. Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bir değeri olan Hüseyin Nihal Atsız, 35 yıl Maltepe’de yaşamıştır. Uhdesi büyükşehirde olan ilçemizdeki isimsiz bir parka Nihal Atsız’ın isminin verilmesi için gerekli görüşmelerin ardından önerge sunduk. Ret oyu verenler oldu evet ama neden istemediklerini bilmiyorum. Sonuç itibariyle verdiğimiz önergemiz, oy birliğiyle geçti” ifadelerini kullandı.

25 CHP’Lİ KARŞI ÇIKTI

İBB Meclisi’ndeki oylamada CHP’li 25 meclis üyesinin alınan karara karşı çıktığı öğrenildi.

NİHAL ATSIZ KİMDİR?

12 Ocak 1905 doğumlu Nihal Atsız, Askerî Tıbbiye’ye kaydolduğu yıllarda Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başladı. Ziya Gökalp’in cenazesinden sonra okulda bazı öğrencilerle kavga ettiği ve Arap asıllı teğmene selam vermediği gerekçesi ile okuldan atıldı. 1930’da Yüksek Muallim Mektebi’ni bitirdi ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü’nün asistanı oldu. İlk yayınladığı dergi 1931-1932 yılları arasındaki Atsız Mecmua’ydı. Edirne Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yaparken, yayınladığı Orhun dergisinde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’i komünistleri kolladığını ileri sürerek istifaya çağırdı. 1944 yılı 19 Mayıs törenlerinde dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Nihal Atsız ve arkadaşlarını eleştirdi. Nihal Atsız ve 34 arkadaşına sıkı yönetim mahkemesinde dava açıldı. Atsız 29 Mart 1945’te 6 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Askeri Yargıtay, mahkemenin kararını bozunca 1.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. 1962’de kurulan Türkçüler Derneği’nin genel başkanlığını üstlendi. 1964’te “Ötüken” dergisini yayınlamaya başladı ve ölene kadar da devam etti. 11 Aralık 1975’te kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.