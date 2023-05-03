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Malatya'da tartıştığı eski sevgilisini öldürdükten sonra intihara kalkıştı

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#Malatya#Cinayet#Polis
Malatyada tartıştığı eski sevgilisini öldürdükten sonra intihara kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 14:14

MALATYA'da, Mesut Demirhan (52) tartıştığı eski sevgilisi Zeliha Temel'i (42) tabancayla ateş edip öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Demirhan iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı Zeliha Temel'in yaşadığı eve gitti. Eski sevgili olan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Mesut Demirhan, yanında bulundurduğu tabanca ile Zeliha Temel'e ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Temel, kanlar içerisinde yere yığıldı. Mesut Demirhan, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeliha Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mesut Demirhan ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Mesut Demirhan'ın, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Zeliha Temel'in cansız bedeni de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Malatya#Cinayet#Polis

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