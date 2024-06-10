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Malatya’da otomobil karşı şeride geçti: 1 can kaybı, 4 yaralı

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#Malatya#Trafik#Kaza
Malatya’da otomobil karşı şeride geçti: 1 can kaybı, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 09:24

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Feci kazada Hüseyin Pekel hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pekel yönetimindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek, park halinde bulunan sürücü F.D.'nin 44 AAC 783 plakalı otomobiline çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Pekel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Malatya’da otomobil karşı şeride geçti: 1 can kaybı, 4 yaralı

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Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Malatya#Trafik#Kaza

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