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Malatya'da Karakaya Barajı'nda 144 kiloluk balık yakalandı

#Malatya#Karakaya Barajı#Kurşun Balığı
Malatyada Karakaya Barajında 144 kiloluk balık yakalandı

Malatya’da yakalanan 144 kilogramağırlığında ve 1,5 metre uzunluğundaki balık vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Nadir bulunan ve eti çok lezzetli olan kurşun balığı kilosu 70 liradan satılıyor.

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Karakaya Barajı'nda balıkçıların ağına yakalanan dev kurşun balığı Malatya Balık Pazarında sergilenmeye başlandı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken bazı vatandaşlar dev balığın yanında fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların bu ilgisinden memnun kalan balıkçı Basri Yaman ise yaptığı açıklamada, ''Bu balık senede bir defa Mart ayında çıkar. Ağırlığı 144 kilo, 1,5 metre boyunda. Bu balık Karakaya barajında çıkıyor suyun en temiz olan yerlerde yaşar. Çok güzel bir tadı var kilosunu 70 liradan veriyoruz zaten büyük bir ilgi var'' diye konuştu.

Malatyada Karakaya Barajında 144 kiloluk balık yakalandı

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#Malatya#Karakaya Barajı#Kurşun Balığı

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