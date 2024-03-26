Mal varlığı listesinde olmayan 1,5 milyar liralık 3 villa... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

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İmamoğlu, "Gizlimiz saklımız yok yani bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesaire de İmamoğlu inşaatın üzerinedir."

Bu sözlerle günlerdir tartışılan iddiayı doğruladı. Yerel seçimler öncesi siyasette mal beyanı tartışması var. Mal beyanını duyuran isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Mal beyanı bildiriminde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait taşınır ve taşınmaz mallar yer alıyor. Ancak İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar yani yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villayı mal beyanına yazmadığı ortaya çıktı.

Uğur Dündar İmamoğlu'na, "50 Milyon dolar olan malınızı mal beyanına koymadığınız iddia ediliyor. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde buna ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

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İmamoğlu, "Uğur bey paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Kişisel mal varlığımın dışında. Şirket faaliyetleri olan yani şirketlerinde hisseleri olan bir insanım. Bu zaten daha önceki beyanlarımda var. Orada bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Medyaya yansıyan belgelere göre 1,5 milyar lira değerindeki villalar Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındı.

Söz konusu şirket İmamoğlu’nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart'ta İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Villalar İmamoğlu’nun şirketinin üzerine geçmiş oldu. İmamoğlu, daha önceki seçimde 2019 yılında verdiği mal beyanında şirket üstüne olan malları da beyan ederken, bu kez 2014 seçimleri öncesi bu villaları mal beyanında göstermek zorunda olmadığını savundu.

İmamoğlu, "Bir şirketin bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var. Ama gizlimiz saklımız yok. Bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesaire de İmamoğlu İnşaatın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar." dedi.

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CNN TÜRK yayınında konuşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da, İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Kurum, ''Saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ile afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş.'' dedi