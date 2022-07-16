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Mahalleli din eğitimi için tuttu, çocukları tacizden tutuklandı

#Balıkesir#Dursunbey#Taciz
Mahalleli din eğitimi için tuttu, çocukları tacizden tutuklandı

Balıkesir'in kırsal Ericek Mahallesi halkı tarafından Kur'an eğitimi vermesi için tutulan B.Ç., kursa gelen 2 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir kız çocuğu camide açılan Kuran kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında bir kız çocuğunun daha cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulurken, B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanıp, Kepsut Cezevi'ne gönderildi.

B.Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi. 

 

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#Balıkesir#Dursunbey#Taciz

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