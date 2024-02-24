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Mağazalar ve marketlerde kâbus oldu! On dört yaşında 50. suçunda tutuklandı

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#Diyarbakır#Polis#Market
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 09:48

Diyarbakır'da farklı tarihlerde mağazalardan ve mağdurların üzerinden yankesicilikle çok sayıda hırsızlık yapan ve her seferinde yakalanıp adliyeden serbest bırakılan A.G. (14), 50'nci suçunda da yakalanıp gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde girdiği mağazadan giysi ve müşterinin çantasından para çalan A.G., bu kez tutuklandı.

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Olay, Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde meydana geldi. İlçede giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. alışveriş bahanesiyle hırsızlık yaptı.

Polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi.

A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti.

Mağazalar ve marketlerde kâbus oldu On dört yaşında 50. suçunda tutuklandı

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Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. A.G.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mağazalar ve marketlerde kâbus oldu On dört yaşında 50. suçunda tutuklandı

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#Diyarbakır#Polis#Market

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