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Mağara gezisi sonrası kayboldu! 11 gündür aranıyor

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#Kastamonu#Pınarbaşı#Kayıp
Mağara gezisi sonrası kayboldu 11 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 12:43

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde tur kafilesi ile mağarayı ziyaret ettikten sonra kaybolan Hüseyin Alıcı'yı (62) arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

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İstanbul'dan ilçeye ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu. Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı. Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

Mağara gezisi sonrası kayboldu 11 gündür aranıyor

AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve dron ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

 

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#Kastamonu#Pınarbaşı#Kayıp

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