Mafya, 211 daireli siteye Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ KapÄ± kilitlerini deÄŸiÅŸtirip evleri baÅŸkasÄ±na kiralamÄ±ÅŸlar

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Esenyurt'ta, 211 konuttan oluÅŸan bir sitede bulunan daireler usulsÃ¼z iÅŸlemlerle yaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸiye satÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 86 kiÅŸilik Ã§ete, iddiaya gÃ¶re siteden daire almak isteyen kiÅŸilere daireye karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸini sÃ¶yleyerek fahiÅŸ fiyata arsa Ã¼zerinden santim santim sahte satÄ±ÅŸlar yaptÄ±. Site iÃ§erisinde bulunan 211 daire yaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸiye satÄ±ldÄ±. Ã‡ete Ã¼yeleri ayrÄ±ca, daire sahiplerini siteye sokmadÄ±. BazÄ± daire sahipleri silahla tehdit edilirken bazÄ±larÄ± da darp edildi. Sitedeki bir Ã§ok dairenin kilidini kÄ±ran Ã§ete Ã¼yeleri, daireleri baÅŸkalarÄ±na kiraya verdi. MaÄŸdurlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerin ve ihbarlarÄ±n ardÄ±nan Ä°stanbul Emniyeti tarafÄ±ndan Ã§eteye yÃ¶nelik 4 operasyon dÃ¼zenlendi. BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ete ile ilgili 590 sayfalÄ±k iddianame hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianamede, Ã§ete lideri olduÄŸu iddia edilen Nihat AkyÃ¼z'Ã¼n bin 683 yÄ±la, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± kanadÄ±nÄ±n lideri Ã‡etin BaÅŸkan ÅžimÅŸek'in ise 2 bin 60 yÄ±la kadar hapsi talep edildi.

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Ä°ddianamede 164 ÅŸikayetÃ§i, 5 ÅŸikayetÃ§i ÅŸÃ¼pheli ile aralarÄ±nda emlakÃ§Ä±lÄ±k yapanlarÄ±n da olduÄŸu 86 ÅŸÃ¼pheli yer aldÄ±. BilirkiÅŸi raporuna gÃ¶re bahsi geÃ§en 3 bloklu sitenin 211 daireden ve 15 dÃ¼kkandan oluÅŸtuÄŸu belirtildi. Arsa taÅŸÄ±nmazÄ±nÄ±n yÃ¼zde 72,'sinin site mÃ¼teahhitti Metin UÃ§ar'a ait olduÄŸu yÃ¼zde 27'nin taÅŸÄ±nmaz hissesinin ise KÄ±zÄ±lkaya soy isimli kiÅŸilere ait olduÄŸu, sitenin hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde gasp ve iÅŸgal edildiÄŸi, mÃ¼ÅŸteki ÅŸÃ¼pheli Metin UÃ§ar ile Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n siteye girmesinin engellendiÄŸi belirtildi. BazÄ± kurum ve gayrimenkul ÅŸirketlerinin suÃ§ merkezli yapÄ±ya menfaatleri iÃ§in destek verdikleri, yapÄ±lan faaliyetlerin de suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri kapsamÄ±na girdiÄŸi vurgulandÄ±. Ä°ddianamede ÅŸÃ¼phelilerin sistematik bir ÅŸekilde 'Nitelikli DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§u faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve silahlÄ± bir yapÄ± iÃ§erisinde bulunduklarÄ±na iliÅŸkin kuvvetli ÅŸÃ¼phelerin olduÄŸu da ifade edildi.

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ARSA SANTÄ°M SANTÄ°M BÃ–LÃœNEREK SATILDI

Ä°ddianamede, siteden daire almak isteyen mÃ¼ÅŸtekilerin, sitedeki baÄŸÄ±msÄ±z bir daireye karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi sÃ¶ylenerek arsa Ã¼zerinde hisse pay devri satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±larak kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± vurgulanÄ±rken, Ã§ok cÃ¼zi hisselerin fahiÅŸ fiyatlara pazarlandÄ±ÄŸÄ±na da yer verildi. GerÃ§ekleÅŸtirilen bazÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±n sahte evraklar tanzim etmek suretiyle usulsÃ¼z ve sahte satÄ±ÅŸ olduklarÄ± kaydedilirken 211 dairenin yaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸiye satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼pheliler Nihat AkyÃ¼z liderliÄŸinde Mehmet Ã–zÃ§elik koordinesi ve yÃ¶netimi ile 2018 yÄ±lÄ± itibariyle hisse satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirdikleri anlatÄ±ldÄ±. Metin UÃ§ar ve Mehmet Ã–zÃ§elik tarafÄ±ndan kat mÃ¼lkiyeti kurulmamasÄ±na raÄŸmen ihtilaflÄ± bir ÅŸekilde kurulan site yÃ¶netiminin baÅŸÄ±na Ã–zÃ§elik'in kardeÅŸi Kahraman Ã–zÃ§elik'in getirildiÄŸi belirtildi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ilk aÅŸamadan itibaren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k kastÄ± ile hareket ederek dairelerin gerÃ§ek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± mÃ¼ÅŸtekilere vermediÄŸi ifade edildi.

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Â KAPI KÄ°LÄ°TLERÄ° KIRILDI DAÄ°RELER BAÅžKA KÄ°ÅžÄ°LERE KÄ°RALANDI

ÅžÃ¼phelilerden Ã‡etin BaÅŸkan ÅžimÅŸek ve ona baÄŸlÄ± silahlÄ± ÅŸahÄ±slarca sitede oturan mÃ¼ÅŸtekilerin site iÃ§erisine sokulmadÄ±klarÄ± tehditler edilerek, darbedildikleri, eÅŸyalarÄ±nÄ± yaÄŸmaladÄ±klarÄ±, mÃ¼ÅŸtekilerin adÄ±na dairelerin kapÄ± kilitlerini deÄŸiÅŸtirdiklerini ve evlere zorla girildiÄŸi ve baÅŸka kiÅŸilere kiralandÄ±ÄŸÄ±na yer verildi. AyrÄ±ca siteye gÃ¼venlik adÄ± altÄ±nda suÃ§ kayÄ±tlarÄ± olan ÅŸahÄ±slarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tapu ve Noter gibi kurumlarda kamu baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu ifade edilirken bu sayede hem sÃ¼reklilik, hem de gÃ¼venilirlik ilkelerini etkin kullandÄ±klarÄ±na yer verildi. Ã–zellikle yabancÄ± uyruklu ÅŸikayetÃ§ilerin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile oturum izinleri alabilmeleri amacÄ±yla mÃ¼lk edinmeye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yeterli hukuki mÃ¼cadeleyi veremeyecekleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden bahse konu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ana hedef kaynaÄŸÄ± haline geldikleri de ifade edildi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± kanat lideri Ã‡etin BaÅŸkan ÅžimÅŸek'in soruÅŸturma kapsamÄ±nda cezaevine girmesi ile Ã¶rgÃ¼t ile baÄŸÄ±nÄ±n ve aidiyetinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla avukatÄ± Ruken MollaoÄŸlu ile tutuksuz yargÄ±lanan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi tespit edildi. Sitenin elektriÄŸinin bir ÅŸantiye Ã¼zerinden tedarik edildiÄŸi, site yÃ¶netiminin Ã¶zellikle yabancÄ± uyruklu mÃ¼ÅŸtekilerden elektrik borcu adÄ± altÄ±nda kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± paralar talep ettikleri, vermek istemeyen ikamet sahiplerini ise tehdit edip dairelerin elektriklerini keserek mÃ¼ÅŸtekileri zor durumda bÄ±raktÄ±klarÄ± kaydedildi.

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Â "2 POLÄ°S MEMURU DA ÅžEBEKEYLE BÄ°RLÄ°KTE HAREKET ETTÄ°"

SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n liderliÄŸini Nihat AkyÃ¼z'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi Ä°ddianamede, Mehmet Ã–zÃ§elik, Abdulsemet KÄ±zÄ±laÄŸaÃ§, Ã‡etin BaÅŸkan ÅžimÅŸek ve Fatih Dere'nin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶neticileri arasÄ±nda olduÄŸu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 86 kiÅŸiden oluÅŸtuÄŸu ifade edildi. Ã–rgÃ¼t Ã¼yeleri arasÄ±nda Adaletin AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Partisi Genel BaÅŸkanÄ± AltuÄŸ ErgÃ¼zel'in de olduÄŸu iddianamede yer aldÄ±. Ä°ddianamede, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda Abdulsemet KÄ±zÄ±laÄŸaÃ§'Ä±n telefonunda birÃ§ok kiÅŸiye ait Ã§ok sayÄ±da tapu gÃ¶rsellerinin mevcut olduÄŸu ifade edilirken, Ã‡etin BaÅŸkan ÅžimÅŸek'in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± yapÄ±sÄ±nÄ±n lideri olduÄŸu, Sarallar grubu olarak bilinen organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri ve kendi adamlarÄ± ile toplu fotoÄŸraflar Ã§ekilip sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±m yaparak, daire sahiplerine ve vatadaÅŸlara korku saldÄ±klarÄ± da yer aldÄ±. Eski Esenyurt AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi Komiseri HÃ¼seyin Ã‡oÅŸkun ile Ã¶rgÃ¼t lideri Nihat AkyÃ¼z arasÄ±nda yazÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu da iddianamede yer alÄ±rken polis memuru MevlÃ¼t KerpiÃ§'in de sitede kurulan yÃ¶netimde yer alÄ±p, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyetlerde bulunduÄŸu kaydedildi. AyrÄ±ca HÃ¼seyin CoÅŸkun'un baÅŸka bir siteye kayyum olarak atanan Avukat GÃ¼ray TangÃ¼der'le ÅŸebeke adÄ±na pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± da iddianamede yer aldÄ±.

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