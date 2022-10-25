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Destek paketi Komisyon'dan geçti! Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin borçları siliniyor

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#Maden Kazası#Bartin#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Destek paketi Komisyondan geçti Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin borçları siliniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 00:15

İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi. Komisyon'da görüşülen torba teklifi ise kabul edildi.

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#Maden Kazası#Bartin#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu

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