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GeriGündem Lüks mekanda kanlı tartışma! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 05:01 | Son Güncelleme:

Lüks mekanda kanlı tartışma! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı

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Lüks mekanda kanlı tartışma! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 7'si polis toplam 12 kişiyi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı. 

Lüks mekanda kanlı tartışma Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı


 
7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. 
 
ÇAKIR, SALDIRIYA UĞRADIKLARINI SÖYLEDİ

Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi. 

Lüks mekanda kanlı tartışma Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı


 
ÇINAR, ARABASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti. 

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