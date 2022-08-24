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Lübnan'a insani yardım malzemesi taşıyan 4'üncü gemi Mersin'den uğurlandı

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#Lübnan#Mersin#İnsani Yardım
Lübnana insani yardım malzemesi taşıyan 4üncü gemi Mersinden uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan’a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.

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Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Vekili İbrahim Küçük, Silifke Kaymakamı Abdullah Arslaner, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, il ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Vali Vekili Küçük, programda yaptığı konuşmada, birinci yardım gemisinin şubat ayında Lübnan’a gönderildiğini hatırlatarak, bugün ise 4’üncü yardım gemisinin uğurlandığını ifade etti.

Küçük, “Lübnan'da yaşanan ekonomik ve mali sıkıntılar sonucunda zor duruma düşen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınlar, çocuklar ve yoksullar başta olmak üzere, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanlara ülkemizde AFAD öncülüğünde yardım kampanyası başlatılmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, her dönemde yoksulluk, acı ve kıtlık olduğunda buna duyarsız kalmayan, merhamet duyguları yüksek Türk milletinin hoşgörüsü ve yardımseverliği ile buradan göndereceğimiz yardımların Lübnan’daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çare olmasını ümit ediyoruz” dedi.

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Konuşmasının sonunda Vali Vekili Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasında başta AFAD olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Okunan duanın ardından, insani yardımları taşıyan tırların gemiye yüklenmesiyle 4’üncü iyilik gemisi' Lübnan’a uğurlandı.

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#Lübnan#Mersin#İnsani Yardım

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