Son dakika haberi! Konya'da bina çöktü! 3 kişi yaralı kurtarıldı, enkaz altında 2 kişi var

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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk mahallesi haşmetli Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz altından 3'üncü kişinin de kurtarılmasının ardından basın açıklaması yaptı. Diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma, az önce biliyorsunuz ambulansımızla hastanemize bir can daha götürdük. Şu an bilinci açık. Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer 2 cana ulaşmak içinde şu anda yoğun gayret gösteriyoruz, durmuyoruz. Onları dolaşıncaya kadar da durmayacağız.” dedi.
Enkaz altında kalan 5 kişinin de Suriye uyruklu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, “Dua edelim. Bakın bu vakitte siz de biz de, sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. 3 can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin hep birlikte son değerlendirmemizi yaparız.” diye konuştu.
‘SOBA YANGINI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR’
Binanın sobalı olması nedeniyle enkaz altında sobadan kaynaklı tutuşmanın arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Yerlikaya, “Tabanında olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde de enkaz olduğu için oraya su da erişemiyor. Dolayısıyla alt alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarında zorlaştırıyor. Biz burada nefes almakta zorlanıyoruz. Bakın orada arama kurtarmadaki görevli arkadaşlarımız, nasıl büyük bir fedakarlıkla durmadan, duraksamadan çalıştığını görüyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili şu arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz.” dedi.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da enkaz altından ilk kurtarılan 2 kişinin genel sağlık durumunun iyi ve şuurlarının açık olduğunu, tahlil ve tetkiklerinin de devam ettiğini söyledi.
Konya'da çöken binada yürütülen çalışmalarda 5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'ın (55) ardından 7’nci saatte 17 yaşlarında bir erkek daha sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Binanın yıkıldığı sırada son arda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Adalet Bakanı Tunç: (Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin) Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan 4 katlı binada sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Enkaz altında olduğu sanılan 5 kişiden 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 3'üncü kişinin de yine sağ olarak kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları söyledi:
“İhbardan sonra 10 dakika içerisinde AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz arama kurtarmayla ilgili Konya şehrimizde tüm ekiplerin her biri buraya geliyor. 10 dakika içerisinde bu çöken binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızdan toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonuna gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz enkazda, canlara ulaşmaya çalışıyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu yaptığımız bu tür çalışmalarda ilk önce şuna bakıyoruz. Adrese veya nüfus sisteminde burada kayıtlı kaç ikamet eden var? 79 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki ikametle ilgili olan yaşayan nüfusla ilgili Valiliğimizin koordinasyonunda, Konya'da hem bir yandan KOSKİ Büyükşehir Belediyemiz, aynı zamanda polis aynı zamanda İl Nüfus Müdürlüğü, bir yandan da talimatımıza Göç İdaresi Başkanlığından bu kayıtlı nüfuslara telefonla ulaşıldı. Her biri tek tek arandı. Birden çok kez arandı. Her biri kontrol edildi. Gördük ki 20.05'de içeride yaşayan 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, 5 kişinin içeride kaldığını, geride kalanların her birinde de tek tek telefonla görüştük. Dolayısıyla şu anda bu enkazın altında 5 nüfusun olduğunu, onun haricinde yanlarında beraberinde başka biri olup olmadığıyla da ilgili içeriden çıkan o 2 kişi ve az önce size güzel bir haber verelim. İki ambulans sesi duyduk değil mi? Arama kurtarma çalışmalarımız, 2 yaşayanı oradan kurtardı. Enkazın altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. Eğer beraberlerinde bizim bilmediğimiz adres telefonla teyitle ilgili yapmış olduğunuz kontrollerde onların haricinde birisi varsa sayı daha fazla olabilir, ama bizim kanaatimiz şu ki, şu anda enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Bir güzel haber daha 2 kişi sağ kurtulduktan sonra biraz önce AFAD Başkanımız birinin daha canlı olduğuyla ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz bir an önce ona da ulaşmak. Diğer ikisiyle de ilgili radar sistemleri yani beton enkazların arkasında bir bedenle ilgili o sistemle ilgili tarama yapıyoruz. Şu ana kadar onların yerlerini belirleyemedik. Bu kadar açık söylüyorum size, ama dediğim gibi çok güçlü bir arama kurtarma ekibimiz, ekipmanlarımız var. İnanıyoruz ki, süratle onların da bulunduğu yerlerini tespit edip hemen bir an önce onlara ulaşmayla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.''
KOLAN KESME İDDİASI
Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarla ilgili de şöyle konuştu:
“Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi. Buna sebebiyet ne olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikatta başlatıldı. O da bir yandan devam edecek. Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi sesi duymak.”
Tüm iddiaların üzerine gidileceğini belirten Yerlikaya, “Her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Bakın kusur, ihmal, ne varsa, bunların her birinde mutlaka ve mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak.” dedi.
Bakan Yerlikaya, enkaz altından zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de “Burası sobalı bir bina. İtfaiye ekiplerimiz de gereken müdahaleyi yaptı.” dedi.
Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesiyle göçük altında kalan bir yaralı daha sedyeyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Konya'daki çöken binanın enkazından, kurtarma çalışmalarının 5. saatinde bir kişi sağ olarak çıkarıldı. Yıkıntı altında kaldıkları düşünülen diğer kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.
Enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.
Konya’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.
SON ANDA KURTULDU
Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken 3 katlı binayla ilgili "Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar." dedi.
KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'da bulunan Yılmaz, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bina çökmesi üzerine bölgeye geldi.
Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, maalesef çok üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Konya'da bir binada kendiliğinden bir yıkımın gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Az önce Valimizden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren Valimiz olay yerindeydi. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var. Tabi ki bunun dışında da vatandaşlarımızın olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı kurumlarımız ortaya koyuyor. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız sahada. Az önce Valimize sordum yeterli aracın gerecin olduğunu ifade etti. Her ihtimale karşı başka takviye unsurlar da harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekipman ve ekiple çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık."
- "Çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor"
Yılmaz, enkaz altındaki vatandaşları sağ salim olarak çıkartmayı temenni ettiklerini ifade etti.
Şu anda temel önceliğin bu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle bilgilerimiz bunlar. Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabi ki dua ve temenni ediyoruz, canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bu konuda henüz söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile başka toplantılar vesilesiyle buradaydık. Olayı duyunca hemen buraya gelip görmek istedik. Geçmiş olsun, Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin. Çalışan ekibe Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onlardan iyi haberler almayı temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gücümüzle çalışmaları sürdüreceğiz."
- "Yan binalar boşaltıldı"
Ekiplerin tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Küçük yangın durumu söz konusu olabilir. Ahşap da var biliyorsunuz binada. Şu anda ekipler gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu anda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Temenni ederiz ki başka kişi olmasın ama kesin konuşabileceğimiz bir durumda değiliz. O konuda da her türlü araştırma yapılıyor, işte dinlemeler yapılıyor bir taraftan gördüğünüz gibi, bir taraftan ihtimali olan kişilerle ilgili araştırmalar yapılıyor ama henüz kesin söyleyeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Burada 7 dükkan, 14 daire var, altı dükkan. Cadde üzerindeki binalara benzer o noktada da şunu söyleyeyim hemen yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda her ihtimale karşı o anlamda da bir tedbir alınmış durumda." diye konuştu.
Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir" denildi.
Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.