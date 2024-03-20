31 Mart yerel seçim anket sonuçlarında son durum! Hakan Bayrakçı İstanbul ve Ankara'nın ilçelerini açıkladı!

İSTANBUL - BEYOĞLU

Beyoğlu'nda AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız'ın oy oranı yüzde 51,6, CHP Adayı İnan Güney'in oy oranı ise 32,7, İYİ Parti Adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu'nun oy oranı yüzde 8,5.

Bayrakçı, Beyoğlu'ndaki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Bu sonuç beni şaşırttı. Mayıs'taki seçimlerde oylar başa baştı. Hatta Kılıçdaroğlu 1 puan öndeydi. Yıldız burada tüm partilerden oy alıyor. İYİ Parti'nin oranı yüzde 10'a yakın. O da dikkat çekici. DEM Parti Beyoğlu'nda aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı DEM'den de oy alıyor. Bu sonuç bana ilginç geldi.