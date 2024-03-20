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31 Mart yerel seçim anket sonuçlarında son durum! Hakan Bayrakçı İstanbul ve Ankara'nın ilçelerini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Seçim
31 Mart yerel seçim anket sonuçlarında son durum Hakan Bayrakçı İstanbul ve Ankaranın ilçelerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 22:42

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul ilçelerinde yaptığı son anketin sonuçlarını CNN Türk'te paylaştı.

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin son anketin sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL - BEYOĞLU

Beyoğlu'nda AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız'ın oy oranı yüzde 51,6, CHP Adayı İnan Güney'in oy oranı ise 32,7, İYİ Parti Adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu'nun oy oranı yüzde 8,5.

Bayrakçı, Beyoğlu'ndaki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Bu sonuç beni şaşırttı. Mayıs'taki seçimlerde oylar başa baştı. Hatta Kılıçdaroğlu 1 puan öndeydi. Yıldız burada tüm partilerden oy alıyor. İYİ Parti'nin oranı yüzde 10'a yakın. O da dikkat çekici. DEM Parti Beyoğlu'nda aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı DEM'den de oy alıyor. Bu sonuç bana ilginç geldi.

İSTANBUL - KAĞITHANE

AK Parti Adayı Mevlüt Öztekin yüzde 58,1, CHP Adayı Tonguç Çoban yüzde 25,2, DEM Parti Adayı Burhan Damarlı yüzde 5,8, İYİ Parti Adayı Mustafa Kürşat Ceylan yüzde 5,2 oy alıyor.

Bayrakçı, Kağıthane'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Kağıthane'de yapılmış başka anketleri soruşturdum. En düşük bizde. 3 anket şirketi, 59-60-61 bulmuş. Bu sonuç nasıl oluyor diye sordum arkadaşlara. Kağıthane'de farklı işler yapmış ondan dolayı bu fark var.  

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE

CHP Adayı Hasan Akgün yüzde 49,2, AK Parti Adayı Recep Erol yüzde 40,1, Zafer Partisi yüzde 2,2 oy alıyor.

İSTANBUL - SARIYER

CHP Adayı Oktay Aksu yüzde 34,5, Bağımsız Aday Şükrü Genç yüzde 27,1, AK Parti Adayı Hüseyin Coşkun yüzde 26,8 oy alıyor.

Bayrakçı, Sarıyer'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Şükre Genç CHP ile özdeş bir isimdi. Aday gösterilmeyince CHP'li seçmende bir tereddüt olmuştu. 'Oyları bölersek aradan AK Parti aradan çıkar' diye. Oylar bölünmüş gibi. Şükrü Genç biraz bastırsa seçimi alabilecek gibi.

ANKARA - ETİMESGUT

MHP Adayı Enver Demirel 43,7, CHP Adayı Erdal Beşikçioğlu yüzde 41,1, İYİ Parti Adayı Hilmi Özer yüzde 5,6 oy alıyor.

Bayrakçı, Etimesgut'daki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Erdal Beşikçioğlu iyi bir atak yapmış. 1 ay önce Enver Demirel 8-9 puan bulmuştuk. Enver Demirel'in tekrar kazanacağını düşünüyorum. Beşikçioğlu'nun oyunu koruması bile başarı. Beşikçioğlu çok da yanlış aday değilmiş açıkçası. Beşikçioğlu'nun 2-3 puan yaklaşması bir başarı. Demirel'in gücü olmasa demek ki zorlayacakmış.

MANİSA - TURGUTLU

MHP Adayı Yunus Oğan yüzde 27,5 CHP Adayı Çetin Akın yüzde 27,3, Yeniden Refah Partisi Adayı Serhat Orhan yüzde 22,8 İYİ Parti Adayı yüzde 9,1 oy alıyor.

BALIKESİR

AK Parti Adayı Yücel Yılmaz yüzde 47,1, CHP Adayı yüzde 42,8, İYİ Parti Adayı Turhan Çömez yüzde 4 oy alıyor.

Bayrakçı, Balıkesir'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Ahmet Akın'ın önde olduğuna dair birkaç anket gördüm. Bizim anketimizin sonucu bu. 1 Nisan'da göreceğiz. Burada seçmen tam olarak ikiye bölünmüş. Belediye başkanlarının tarzı seçmeni çok etkiliyor. Yüzde 37'lik bir kitle belediye başkanına bakarak oy kullanıyor. Geriye kalanı da siyasi görüşüne göre oy veriyor.

BALIKESİR-ALTIEYLÜL

Bağımsız Aday Hasan Avcı yüzde 31,9, AK Parti Adayı Mesut Eray yüzde 29,3, CHP Adayı Hakan Şehirli yüzde 23,8, İYİ Parti Adayı Hakan Afşin Arıcan yüzde 9 oy alıyor.

ADAPAZARI

AK Parti Adayı Mutlu Işıksu yüzde 26, CHP Adayı Sabri Anıl Özkan yüzde 22,6, İYİ Parti Adayı Türker Ergün yüzde 8,5 oy aldı.

Bayrakçı, Adapazarı'nda çıkan anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

AK Parti'nin çok yüksek aldığı illerden birini aradım. Adapazarı çok ilgimi çekti. Enflasyon, dolar gibi konular gündemdeyken bunlar yerel seçime yansımıyor.

MANİSA

MHP Adayı Cengiz Ergün yüzde 48,2, CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 35,1, İYİ Parti Adayı Gürhan Özcan yüzde 7,9 oy alıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSTANBUL - BEYOĞLU
timelineİSTANBUL - KAĞITHANE
timelineİSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE
timelineİSTANBUL - SARIYER
timelineANKARA - ETİMESGUT
timelineMANİSA - TURGUTLU
timelineBALIKESİR
timelineBALIKESİR-ALTIEYLÜL
timelineADAPAZARI
timelineMANİSA

 

 

 

 

 
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#İstanbul#Beyoğlu#Seçim

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