Milli mücadelenin ruhu 105 yaşında! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlanıyor

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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine yer vererek, “‘Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca videoda Gençlik Marşı yer aldı.
"Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor… pic.twitter.com/yk0EUxkAGf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2024
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Milli mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden 105 yıl geçti. Gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için var gücüyle çalışırken biz de onları güçlü imkanlarla destekliyoruz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakatle sahip çıkacağız. Gençlerin en büyük ilham kaynağı köklerinden gelen güçtür. Tüm kahramanları rahmetle anıyorum, ruhunuz şad olsun.' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir.
Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir.
105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum.
105’inci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, '19 Mayıs yüce bir milletin kendine vurulmak istenen zinciri söküp attığı, “Ya istiklal ya ölüm!” sözünün tüm Anadolu’da yankılandığı gündü. 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir." dedi.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi.
Balon pilotu Hakan Kaya, "Yaklaşık 13 yıldır uçuyorum. Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e, gençliğe bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin kişi uçacak. Her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.
Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'nin anıta çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Akabinde tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. Onur Anıtı'ndaki törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.