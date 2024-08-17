Ciğerlerimiz yanıyor... İzmir, Bolu ve Karabük'te orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumundayız

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
69 yangın kontrol altında. 6 yangın devam ediyor. Bolu Göynük yangını aktif. Diğer yangın Karabük'teydi. Üçüncü yangın İzmir Yamanlar. İzmir'deki yangının enerjisi düştü. Yangınla ilgili şehri tedirgin edecek durum söz konusu değil. 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyor. Muğla Milas vardı onun da enerjisi düştü.
Aydın Bozdoğan'lara geçeceğim. İzmir'de soğutma çalışmaları devam edecek. Olağanüstü meteorolojik durum olmadığı sürece olumsuz bir durum yok. Belli bir seviyenin üstündeki yangınları söylemiyorum. Bizim uluslararası çağrılık durumumuz yok ki. Başka ülkelerdeki yangınlar İzmir gibi servis edildi. Bu tür dezenformasyonlara kanılmamalı. Önümüzdeki pazar gününe kadar çok dikkat etmemiz gereken bir periyottayız. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor.
Kimlikleri tespit edilmek üzere. Sanırım çok kısa sürede bir gözaltı işlemi olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sabahın ilk ışıklarıyla İzmir, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlara müdahalenin yeniden başladığını açıkladı.
Aydın’ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’daki yangınlara müdahale çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.
İzmir’de devam eden yangın nedeniyle ise bölgeye 2 bin 489 personel ve 258 araç ile 604 iş makinesi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.Bolu Göynük’teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amaçlı güvenli alanlara nakledildi.
Manisa Gördes’teki yangında 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinesi ile kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa’da ise 1190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.
Bakan Yumaklı: Ben tekraren söylüyorum. Yarın öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar Meteoroloji Genel müdürlüğü bunu uzattı, çok düşük nem çok yüksek şiddetli rüzgar ve yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse olabiliyorsa kapalı alanların dışında ateş yakılmasın.
Şu ana kadar 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında. 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibarıyla sadece Bolu ve Manisa'da yangın vardı. Çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları alevlendirdi. Bolu'da anızdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını başlatanlar gözaltında şu an. İzmir Karşıkaya'da yangın haberi aldık. 3 kişinin piknik amacı yakmış oldukları ateşten. Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması nedeniyle 17 ev yandı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek unsur yok. İzmir Ödemiş iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. İnanılmaz bir rüzgar var. Yangınların tamamında can kaybı yok. En çok bizi endişeye sevk eden Aydın Bozdağan yangını.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki yangından etkilenen ve tahliye edilen bölgeleri paylaştı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde;
Sancaklı Mahallesinde 170, Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere
Toplam 800 vatandaşımız, Bayındır İlçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devem ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, "Bölgede 3 helikopter, 2 uçak havadan müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü bir helikopter sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 38 arazöz, 147 personel bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık müdürlüğümüzün 15 personeli, 3 ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE Tıbbi Müdahale Aracı bölgede görev yapmaktadır. Jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapıyor. Büyükşehrimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmaktadır. Örmepınar Mahallemizde 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren devletimizin bütün imkanları erken saatlerde yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz. Yangın kontrol altına alınmış değil, rüzgarın etkisi ile yayılıyor. Ümit ediyoruz ki kısa bir zamanda yangını çevreleyip kontrol altına alırız" dedi.