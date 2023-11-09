Lina'ya ne oldu

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Antalya Konyaaltı’na bağlı Altınkum Mahallesi’ndeki apartmanın birinci katında oturan Rus Lina Tubol’a (45) önceki geceye kadar ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, eve girdiklerinde Lina Tubol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Tubol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Rus kadının ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.