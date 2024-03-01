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Leyla’nın eşi serbest oğlu tutuklandı

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#Sakarya#Adapazarı#Leyla Demir
Leyla’nın eşi serbest oğlu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:00

Sakarya Adapazarı’nda Leyla Demir (56), 13 Şubat’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşi S.D.’nin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini ihbar etti.

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Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Önceki gün 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cesedi bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Leyla Demir’in cansız bedeni, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında Leyla Demir’in oğlu U.D. ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi S.D. jandarma tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba S.D adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu U.D. tutuklandı.

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#Sakarya#Adapazarı#Leyla Demir

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