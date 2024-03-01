Leyla’nın eşi serbest oğlu tutuklandı

Haberin Devamı

Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Önceki gün 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cesedi bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Leyla Demir’in cansız bedeni, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında Leyla Demir’in oğlu U.D. ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi S.D. jandarma tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba S.D adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu U.D. tutuklandı.