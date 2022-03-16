Lavrov’dan gece yarısı ‘Kanuni’ telefonu

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Çavuşoğlu, dün Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile düzenlediği basın toplantısında, Mariupol’deki Kanuni Camisi’nde tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar ve Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Bugüne kadar Ukrayna’dan 14 bin 800’den fazla vatandaşın tahliye edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, Mariupol’da 100’den fazla vatandaşın bulunduğunu söyledi. Mariupol ile iletişimin çok sağlıklı olmadığını, Mariupol dışında bulunan cami derneği başkanının uydu telefonunundan bilgi aktarabildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu şöyle konuştu:

GÜZEL HABER BEKLİYORUZ

“Vatandaşlarımızın Mariupol’dan tahliyesi konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün gece (pazartesi) beni aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün (salı) ya da yarın (çarşamba) güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Fakat diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafla da insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz.”

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MAYINLAR TEMİZLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma sonucu Mariupol kentinden çıkış yollarına döşenen mayınların temizlendiği bilgisini verdi.