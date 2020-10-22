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Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Lalin ne demek? Sinem Kobal’ın kızının adının anlamı merak konusu oldu

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Lalin ne demek? Sinem Kobal’ın kızının adının anlamı merak konusu oldu
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Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çiftinin kızları Lalin dünyaya geldi. Doğum haberleri ardından Lalin isminin anlamı da bir kez daha gündem oldu. Özellikle bebek bekleyen anne-baba adayları, Lalin isminin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Lalin ne demek?

Ünlü isimlerin bebeklerine verdikleri isimler, ebeveyn olacak birçok kişiye de ilham oluyor. Son olarak Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çiftinin kızlarının ismi dikkat çekti. Çift 21 Ekim’de dünyaya gelen kızlarına Lalin ismini koydu. Peki, Lalinde isminin anlamı nedir? Lalin ne demek?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

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