Lalin ne demek? Sinem Kobal’ın kızının adının anlamı merak konusu oldu

Ünlü isimlerin bebeklerine verdikleri isimler, ebeveyn olacak birçok kişiye de ilham oluyor. Son olarak Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çiftinin kızlarının ismi dikkat çekti. Çift 21 Ekim’de dünyaya gelen kızlarına Lalin ismini koydu. Peki, Lalinde isminin anlamı nedir? Lalin ne demek?



Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.