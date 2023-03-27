‘Lahanacılar’ koruma altında

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Dilbaz daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun’u etiketleyerek, “Birisi çalmadan bunu oradan aldırma imkânı olur mu hocam?” dedi. Dilbaz’ın çağrısına yanıt veren Coşkun da “Arkadaşlarımız gitti. İkazınız için teşekkürler” dedi.

‘MÜZEMİZE GETİRDİK'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Atıl durumda ve başına bir iş gelmesi muhtemel olan bir kültür varlığımızı sığındığı kuytu köşeden alıp İstanbul Arkeoloji Müzelerimizdeki 1.5 milyon eserimizin yanına ve önümüzdeki günlerde belki de hak ettiği yerlerde olabileceği bir kaidenin üzerine koymak üzere elimize geçirmiş olduk” diye konuştu. Dilbaz ise avludaki ‘lahana’nın bir nişan taşı ya da eski dönemlere ait bir çeşmenin parçası olabileceğini belirtti.