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KYK yurtları emeklilere ücretsiz

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#Vedat Işıkhan#Sosyal Güvenlik Haftası#Kredi Ve Yurtlar Kurumu
KYK yurtları emeklilere ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası etkinliğinde emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Işıkhan “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır. PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanıyor. Ayrıca Troy ile emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak” dedi.

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#Vedat Işıkhan#Sosyal Güvenlik Haftası#Kredi Ve Yurtlar Kurumu

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