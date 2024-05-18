KYK yurtları emeklilere ücretsiz

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Işıkhan “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır. PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanıyor. Ayrıca Troy ile emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak” dedi.