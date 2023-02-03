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KVK Çalışma Saatleri 2023 – KVK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? KVK hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri

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KVK Çalışma Saatleri 2023 – KVK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor KVK hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 12:19

KVK çalışma saatleri, cep telefonlarını servise teslim etmek isteyen ya da servisten almak isteyen müşterilerin araştırdığı husus olmaya başladı. KVK saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, cihazlarını servise vereceği ya da teslim alacağı saati öğrenebilecek. Peki, KVK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu çalışma saatleri nedir? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? İşte, KVK çalışma saatleri 2023...

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KVK, MV Holding ve Çukurova holding ortaklığı ile 1993 yılında kurulmuştur. MV holding tarafından yönetimi sürdürülmekte olan bir firma olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 1994 yılı itibariyle mobil iletişim ürünleri ve satış sonrası hizmet sektöründe çalışmalarını yürütmektedir. KVK Türkiye'nin en güçlü distribütörleri arasındaki yerini almış durumdadır.

KVK Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

KVK hafta içi her gün akşam saat 18:00'de kapanmaktadır. Açılış saati ise hafta içi her sabah saat 09:00'dur. Sabahın erken saatlerinde müşterilerine hizmet sunmaya başlayan sektörünün öncüleri arasında yerini almaktadır.

KVK Hafta Sonu Çalışma Saatleri

KVK firması hafta sonu her cumartesi sabah saat 09:00'da açılır ve öğleden sonra 14:00'da kapanır. Bu nedenle Cumartesi günleri öğlen arası olmaksızın hizmet sunmaktadır. 

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KVK Pazar Günleri Açık Mıdır?

Türkiye'nin en önemli cep telefonu distribütör firmaları arasında yerini Alan KVK Pazar günleri kapalıdır.

KVK Çalışma Saatleri 2023

Hafta İçi KVK Çalışma Saatleri şu şekildedir;

Pazartesi: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Salı: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Çarşamba: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Perşembe: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Cuma: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Dünyanın önde gelen çeşitli mobil telefon markalarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu markalar arasında ise LG, Huawei, Sony, Samsung, Casper, Vestel gibi çok önemli markalar bulunmaktadır.

KVK, 25 yıldır cep telefonu, sim kart gibi çeşitli operatör ürünlerinin satışını yapmaktadır. KVK firmasının ana iş kolunu cep telefonu distribütörlüğü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda müşterilerine operatör ürünleri ve satış sonrası hizmetler sunmaktadır. Türkiye'nin 1500 noktasında mevcudiyetini korumakta olup hizmetlerine devam etmektedir.

KVK 1997 yılı itibariyle satış sonrası hizmetler alanında hizmetler vermeye başlamıştır. 2007'de KVK Teknik Servis Hizmetleri Tic. A.Ş. olarak ayrı bir şirket olarak varlık göstermeye başlamıştır. KVK Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.’ ye bağlı olarak Türkiye'nin genelindeki 7 bölgede Satış Müdürlüğü mevcudiyeti vardır.

 

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