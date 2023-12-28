Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 10 can kaybı, 59 yaralı

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan kazayla ilgili olarak Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz "Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru olan yol şu anda kapalı. 3 savcı olay yerinde, inceleme yapılıyor" dedi.

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Vali Karadeniz, "İlk olarak otomobilin, TIR'a çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarpıştığı şeklinde. Vefat edenlerin bir kısmı araçlardan inen yayalara arkadan gelen araçların çarptığı yönünde" dedi.

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BAKAN KOCA: 8'İ AĞIR 59 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN MESAJ: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 10 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" mesajını paylaştı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CNN TÜRK canlı yayınında kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Yüce'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"1 YARALININ DURUMU AĞIR"

Bu sabah 4.45 civarında kaza oldu. 10 civarında cenazemiz var, 54 civarında yaralımız var. Birinin durumu ağır. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Yolun açılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kazadan sonra yapılması gerekenler yapılıyor.

KAZANIN NEDENİ YOĞUN SİS

Yoğun sis ve görüşün az olması nedeniyle kaza meydana geldi. Bir TIR, TIR'a vuran bir taksi, akabinde bir otobüs ve bir otobüs daha. Toplamda hepsi 7 araç. Diğerleri bir kamyonet.

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