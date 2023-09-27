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Kuyumcu hırsızlık kamerada! 104 yüzük bulunan çantayı çaldı

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#Zeytinburnu#Kuyumcu#Yüzük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:15

Zeytinburnu'nda bir kuyumcudan içinde 104 altın yüzük bulunan çantayı çaldığı belirlenen M.K. yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi, 58. Bulvar caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi R.E.'nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine işyeri güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, içerde müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp uzaklaştığı görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlığı yapan kişinin 45 yaşındaki M.K. olduğunu tespit etti. Daha önceden 4 suç kaydı bulunan M.K., Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli M.K.'nin 10 Mayıs'ta da Fatih'te bulunan bir kuyumcu dükkanında da hırsızlık yaptığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi.

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#Zeytinburnu#Kuyumcu#Yüzük

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