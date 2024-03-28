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Kütahya'da vahşet! 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

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#Kütahya#Cinayet#Esra Uşak
Kütahyada vahşet 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 00:54

Kütahya'da eşi E.U. (29) tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile olan Esra Uşak (26) hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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#Kütahya#Cinayet#Esra Uşak

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