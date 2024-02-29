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Kütahya'da husumetlisini cami çıkışında pompalı tüfekle öldürmüştü! 3 gün ormanda saklanmış

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#Kütahya#Aslanapa#Cinayet
Kütahyada husumetlisini cami çıkışında pompalı tüfekle öldürmüştü 3 gün ormanda saklanmış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 15:06

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı (56) cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan cezaevi firarisi Ali B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.’nin olayın ardından köye yakın ormana kaçtığı ve 3 gün boyunca burada gizlendiği ortaya çıktı.

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Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz’ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.’nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi. Ali B.’nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu. Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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#Kütahya#Aslanapa#Cinayet

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