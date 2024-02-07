Kurum: Ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Ticaret Odasını ziyaret etti. İstanbul'daki sanayi yatırımlarıyla ilgili konuşan Kurum, "İstanbul'da sanayi yatırımı yapan herkesin işyerini, fabrikasını dirençli hale getirmek için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, biz de ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. İstanbul'umuzda yaşayan her kesimle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz İstanbul'un geleceğini bu manada yatırımda, üretimde, istihdamda, kalkınmada olduğu ve bununla birlikte de alın terinde olduğu inancıyla bu ziyaretleri yapıyoruz. Buna katkı sağlayan herkesi de destekliyoruz. Çünkü biz, yenilikçi ve girişimci ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz. Bu hedefle, kalıcı istihdam, güçlü ticaret, güçlü ev ekonomisi diyoruz. Şimdi biz, önümüzdeki dönemde İBB olarak; bu hedefleri çok daha geniş bir alana yayacağız. İstanbul'un ticaretine bütüncül bir yaklaşımla bakacağız. İçine kamuyu, belediyeyi ve özel sektörü, ticaret erbabını tüm dinamikleri alarak kararlarımızı alacağız" diye konuştu.

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"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum, "İşte bir hocamızın da ifade ettiği gibi İstanbul anekdotunda şöyle diyor, 'İstanbul'a yüz kamyon malın girdiği ve bu yüz kamyonun sebze, meyve ve gıdayla İstanbul'a hizmet ettiği ama İstanbul'dan sadece 1 kamyonun çıktığı, yani teknolojik malzemenin çıktığı süreci başarmalıyız' diye ifade etmişti. İşte biz de, tam da bu nedenle; yüksek katma değerli üretimi ve bunu destekleyecek gençlik istihdamını belediye olarak çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. İstanbul'da nitelikli iş gücünü arttıracak, bu yolla şehrimizi nitelikli üretimin merkezi haline getirecek adımları atacağız ve teknoloji yoğun bu manada ulaşım adımlarını kararlılıkla atacağız. Yeni lojistik liman projemizle, İstanbul'un her yerinde hizmet verecek lojistik merkezlerini ve lojistik koridorlarını hızlıca inşa ederek hem şehrimizdeki ihtiyacı gidermiş olacağız hem de şehrin içindeki o trafik yükünü daha öncede ifade ettiğim gibi yapacağımız yeni lojistik merkezleriyle yeni liman projemizle birlikte şehrin kuzeyine taşımış olacağız. Yaklaşık günlük trafiğin yüzde 25'ini de böylelikle şehrin kuzeyine taşımış oluyoruz" şeklinde konuştu.

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"ROBOT TEKNOLOJİLERİNE DAİR ÖZEL ENSTİTÜLER KURACAĞIZ"

Kurum, "İstanbul'da sanayi yatırımı yapan herkesin işyerini, fabrikasını dirençli hale getirmek için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Tüm fabrikalarımızda, endüstriyel simbiyoz, yani bir fabrikanın atığının diğer bir üretim tesisi tarafından kullanıldığı anlayışla yani geri dönüşüm anlayışıyla sürdürülebilir bir sanayi anlayışıyla bu uygulamalarımızı süratle hayata geçireceğiz. Özellikle ÇİP ve İnsansız Hava Teknolojilerine ayrı bir önem veriyoruz. Yine bunların yanında Biyoteknoloji, yapay zeka, uzaktan çalışma ve robot teknolojilerine dair özel enstitüler kuracağız. Enstitülerimizde ara teknik elemanlar yetiştirilecek. Gençlerimizi bu manada yetiştirmiş olacağız. Şu anda İstanbul ticaretinin en önemli ihtiyacı ara teknik eleman. Buna ilişkin de İBB olarak biz kuracağımız akademilerle İstanbul Ticaret Odamızla, Sanayi Odamızla birlikte bu akademilerde gençlerimizi yetiştireceğiz. Ara eleman olarak sanayimize, üretimimize, destek vermiş olacağız. Bu manada yeni Baykar'lar çıkması için gereken desteği de girişimcilerimize veriyor olacağız. Baykar, İkitelli Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asma katıyla birlikte hizmet veren bir kuruluşken bugün ülkemizin gurur duyduğu ve 300 bin metrekare alana yayılmış gerçekten bir üniversite gibi" dedi.