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Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Ben olsam da Bozdağ okuyacaktı

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#Numan Kurtulmuş#Can Atalay#Bekir Bozdağ
Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Ben olsam da Bozdağ okuyacaktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, “Meclis’in üzerine düşen sorumluluk Anayasa’da var olan bu konudaki çelişkileri ortadan kaldırmaktır. Yüksek yargı birbirleriyle çelişen, kararları farklılaşan kurumlar olmanın ötesine geçmelidir” dedi.

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Yurtdışı gezisi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş şunları söyledi:

ZİYARETLER PLANLIYDI

Can Atalay meselesi veya başka bir konu üzerinden siyasi tartışmaların köpürtülerek bugüne kadar gelinmiş olmasını ben şahsen doğru bulmam. Önce şunu da söyleyeyim. Bu ziyaretler aylar öncesinden planlanmıştır. Efendim niye Meclis Başkanı burada yokken okundu meselesi. Meclis Başkanı’nın teamüller gereği Meclis’i ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclis’in çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir. Şimdi biz baştan beri söyledik; iki yargı kurumu arasındaki hukuki ihtilafın tarafı Meclis değildir. Bu süreçte Meclis’in taraf olmaması için de özel bir özen gösterdik. Bizim yerel mahkeme adına karar verip Meclis olarak Atalay’ın tutukluluk halini kaldırmak gibi bir yetkimiz yok.

AYM KARARINI DENETLEYEMEYİZ

Şu denebilir. Daha evvel de bitmişti, niye okutmadınız da şimdi okutuyorsunuz? Kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketme hem de yüksek mahkemelere aralarındaki içtihat farklılıklarını hal yoluna koyma imkânı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarını hukuki açıdan denetleme durumunda olmadığımız gibi icrası konumunda da bulunmuyoruz. Muhatap derece mahkemesidir.” 

 

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#Numan Kurtulmuş#Can Atalay#Bekir Bozdağ

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