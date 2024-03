Kültür Yolu Festivali’nde 40 bin sanatçı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024’ yılı programının detaylarını aktardı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 16 şehirde düzenlenecek. Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 2028 yılında 35 şehre yayılmasını hedeflediklerini belirterek, “Her sene farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek 2028’e kadar Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 35 ili kapsayacak şekilde devam edeceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum” dedi. Bakan Ersoy, 2023 yılında 100 gün süren festival programı hazırladıklarını kaydederek, “2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 gün süren festival programı hazırlamıştık. Yeni dönemde ise 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok” diye konuştu.

BU YIL HEDEF 40 BİN SANATÇI

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali’nin katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivali olma özelliğini taşıdığını vurguladı:

“2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil etmeyi sürdürdük. 2023 yılına geldiğimizde festivale katılım sağlayan sanatçı sayımız 34 bin seviyesine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Mekânların sayısı da artarak 2023 yılında 500’ün üzerine çıktı. 2024 yılında da yeni eklenen 5 şehrimizle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısını 600’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliği sayısı 380’i aşmıştı. İlk yıl, ilk festival için bu rakam bizi son derece memnun etmişti. Ama bugün kendi çıtamızı çok ciddi bir yüksekliğe taşımış durumdayız. Zira 2023’te 11 festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı 5 binin üzerine çıkmıştır. Bu yıl da etkinlik sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız.”

13-21 NİSAN’DA PORTAKAL ÇİÇEĞİ’YLE BAŞLAYACAK

- BU yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacağını açıklayan Bakan Ersoy, etkinlik takvimini şöyle anlattı: “25 Mayıs-2 Haziran arası Şanlıurfa, 1-9 Haziran arası Bursa, 8-16 Haziran arası Samsun, 22-30 Haziran arası Trabzon, 29 Haziran-7 Temmuz arası Van, 3-11 Ağustos arası Nevşehir, 17-25 Ağustos arası Erzurum ve 31 Ağustos-8 Eylül arası Çanakkale ile devam edecek. 14-22 Eylül tarihleri arasında ise Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ni yani Gastroantep’i de çatısı altına almış olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Gaziantep’i gerçekleştireceğiz. 21 Eylül’de hem Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin Ankara ayağını hem de yine festival takvimimize dahil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali’ni başlatacağız ve her ikisi de 29 Eylül’de sona erecek. 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-20 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır ve 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İzmir ile devam edip bu eşsiz kültür-sanat maratonunu 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya’da sonlandıracağız.”

Frida Kahlo/Pablo Picasso

FESTİVALDE NELER VAR

◊ Pablo Picasso’nun 80’den fazla orijinal eseri 3 ay boyunca farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşacak.

◊ Sebastiao Salgado’nun “Genesis Projesi” Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca sergilenecek.

◊ “Frida Kahlo The Life Of An Icon” sergisi de yine festival kapsamında olacak.

◊ “Eskizden Piksele Anatolian Edition” dijital sergisiyle genç yetenekler teşvik edilecek.

◊Refik Anadol da festivalde yer alacak.

◊ Yapay zekâyla üretilen “Atatürk Kültür Yolunda” dijital yerleştirmesi, ‘Atatürk bugün hayatta olsaydı hangi festival duraklarından nasıl kareler verirdi?’ sorusunu yanıtlayacak.