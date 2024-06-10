Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan bir kişi tutuklandı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri alıp, Ankara'ya getirdiği ileri sürüldü. Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış.

Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

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PATİLİKÖY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Buket Özgünlü'nün kurduğu Ankara Patiliköy Köpek Barınağı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün Şanlıurfa’dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. Kuduz söz konusu bile değil. Yarın detaylı bilgi aktarımı yapacağız. İçlerinde çok hasta olanlar var. Dileriz hayata tutunurlar" denildi. (DHA)