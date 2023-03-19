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‘Kripto para’ vurgununa 19 tutuklama

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#İzmir#Kripto Para#Operasyon
‘Kripto para’ vurgununa 19 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkâri, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun’da sahte internet sitesi üzerinden vatandaşların kripto paralarını ele geçiren kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 64 şüpheliden 48’i gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerini yazan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri ve birçok kişinin kripto paralarını kendi yurtdışı hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

29 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 50 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 14’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 34 şüpheliden 19’u tutuklandı, 15’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#İzmir#Kripto Para#Operasyon

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