‘Kripto para’ vurgununa 19 tutuklama

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Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 64 şüpheliden 48’i gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerini yazan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri ve birçok kişinin kripto paralarını kendi yurtdışı hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.



29 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 50 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 14’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 34 şüpheliden 19’u tutuklandı, 15’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



