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Kraliçe palalı kurbanı

#Palalı Sabri#Fas Kraliçesi#İstanbul
Kraliçe palalı kurbanı

‘Palalı Sabri’ olarak da bilinen Sabri Çelebi’nin Fas-İstanbul arasında ‘fuhuş hattı’ kurduğu belirlenmişti. Gözlem altına alınan 62 yabancı uyruklu kadın arasında Afrika güzelik kraliçesinin de olduğu ortaya çıktı.

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ÖZEL HABER SERVİSİ- ADI ilk olarak Gezi olayları sırasında ‘Palalı Sabri’ şeklinde duyulan ve bir süredir Miami’de yaşadığı belirlenen Sabri Çelebi, dikkat çeken bir soruşturmayla yeniden gündemde. Fas asıllı kadınlara sahibi olduğu eğlence mekânlarında fuhuş yaptırmakla suçlanan Çelebi ve ailesine ait işyerlerine 10 Eylül’de baskın düzenlendi.

Gece 03.00’te yapılan baskınlarda Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi (25) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Çelebi Ailesi’ne ait Beyoğlu’ndaki Opera Clup Pera’ya yapılan baskında ise çoğu Faslı 45 kadın gözlem altına alındı. Diğer işyerlerine yapılan baskınlarda da gözlem altına alınan toplam 62 kadın Pendik’te bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne ait binaya götürüldü.

Kraliçe palalı kurbanı


‘O KADINLAR MÜŞTERİMİZ’

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.

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62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu’nda bulunan Opera Clup Pera’ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015’te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa (24) da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim” dediği öğrenildi.

Kraliçe palalı kurbanı

POLİSLER TUTUKLANDI

ÜÇ kişiye yönelik çıkan tutuklama kararından bir gün önce dikkat çeken tutuklamalar oldu. Sabri Çelebi’nin yakınlarına yönelik soruşturmayı yürüten polislerden 5’i tutuklandı. Polisler, çete soruşturmasında şüpheli bir Çinlinin serbest bırakılması için eşinden 100 bin dolar istemekle suçlanıyor. Tutuklanan polislerden Serkan Gül’ün, Çelebiler’e yönelik soruşturmayı yürüten polis ekibinin başında yer aldığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

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İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği, Çelebi ile Vedat Özbağ (47) ve Mahmut İlter’i (31) ‘suç örgütü kurmak ve insan ticareti yapmak’tan tutukladı. Şirket muhasebecisi İlknur A., taksi şoförü Engin A. ile Kenan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#Palalı Sabri#Fas Kraliçesi#İstanbul