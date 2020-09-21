KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı! İşte, KPSS ÖABT sonuç açıklama tarihi

KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların beklentisi, ÖSYM'nin yayımladığı sorular ve cevapları ile sona ermiş oldu. Sınavdan çıktıktan sonra işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başlamıştı. İşte, ÖSYM soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar için açıklanma tarihi

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları için ÖSYM'nin yapmış olduğu duyuru şu şekilde;

"20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde öğretmen adaylarının erişimine açılacak. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken tarihlere de çekilebilecek.

Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının,

Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının

Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına

yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından

adaylara duyurulmaktadır.