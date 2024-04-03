Kozan Belediye Başkanı ‘Bergen’e yenildi

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2019 Yerel Seçimleri’nde Kozan Belediyesi’ni kazanan MHP’nin adayı Nihat Atlı’nın ‘Belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı’ gerekçesiyle başkanlığının düşürülmesiyle, seçimi ikinci tamamlayan Saadet Partili Kazım Özgan başkan seçildi. Başkan Kazım Özgan, 2022 Mart ayında vizyona giren ve ilçede yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen’in hayatını anlatan ‘Bergen’ filmini ilçede tek olan sinemada yayınlatmadı.

‘ŞİDDET VAR’ DEMİŞTİ

Özgan, “Sinemayla ilgilenenler hikâyesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak” dedi. Özgan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye geçti. AK Parti’den aday gösterilmeyince de İYİ Parti’ye geçip Kozan Belediye Başkan adayı oldu. Ancak oyların yüzde 18.03’ünü aldığı seçimi kaybetti. Kozan Belediye Başkanlığı’nı MHP’nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

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DAVALIK OLDULAR

- Filmin yasaklanmasına tepki gösteren Bergen karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Özgan’ın açıklamasından alıntı yaparak altına IQ testi paylaştı. Özgan ise ünlü oyuncuya ‘hakaret’ suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava yerel mahkeme tarafından reddedildi. Bergen’i öldüren Halis Serbest de kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla filmin yapımcısı Orchestra Content’e dava açmış, fakat kaybetmişti.