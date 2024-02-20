Korsan kayak eğitimi kâbusa dönüşebilir

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Uludağ’da kar kalınlığı hafta sonu 64 santimetre olarak ölçüldü. Turizm merkezi hafta sonu güneşli havada kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki kayak pistleri dolarken, telesiyej ve teleskilerde de uzun kuyruklar oluştu. Kar yağışının aralıklarla etkisini gösterdiği Uludağ, kayak öğrenmek isteyenlerin de tercihi oldu.

KAYAK EĞİTİMİ ÖNEMLİ

Kar üzerinde eğitmenin çok önemli olduğunu söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta, “30 yıldızlı oteliniz dahi olsa, kar, mekanik tesis ve burada en büyük unsur kayak öğretmeni olmayınca hiçbir şey olmuyor. Biz hızlı bir eğitim yapmaktayız. Bizim bütün ümidimiz; öğretelim, bir daha gelsin, mutlu olsun. Ama Avrupa’ya gittiğinizde bizim 2 saatte öğrettiğimiz eğitimi 6 ila 8 saate yayıyorlar. Halbuki biz bu anlamda daha tecrübeliyiz” dedi.

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Eğitimin, mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çeken eski milli kayakçı Yahya Usta, “Ülkemizde 400 tane kayak öğretmeni, 5 bin tane de kayak antrenörü var. Kayak öğretmeni ücretli ders yapabilir. Kayak antrenörü ise sadece sporcu yetiştirir. Buradaki alanları belirlemek gerekiyor. Yerel yönetimden bu anlamda destek istedik. Korsan taksici gibi bir şey bu. Bir de sakatlık söz konusu. Ufak bir hatanın geri dönüşü olmuyor. Korsan eğitim kayak keyfini kâbusa dönüştürebilir” ifadelerini kullandı.