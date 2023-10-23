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Korkunç kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kaza#Kayseri#Melikgazi
Korkunç kaza Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 03:40

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Buket K.'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.Ö. ve M.T. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Kayseri#Melikgazi

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