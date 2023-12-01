Korkunç cinayeti itiraf etmişti! Eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı

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Akşehir'de oturan Tayfur Kılıç, 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirtip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, televizyon programına katıldı.
İTİRAF ETTİ
Tayfur Kılıç, katıldığı televizyon programında çelişkili konuşma ve davranışları üzerine, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı.
KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA
Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı dağlık alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da dün gözaltına alındı. Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. (DHA)