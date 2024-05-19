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Korhan Hoca muamması

Güncelleme Tarihi:

#Korhan Hoca#Balıkesir#Gönen
Korhan Hoca muamması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

Cinayet bürodan emekli polis Savaş Kurtbaba, Hürriyet’e, olayın cinayet olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

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Balıkesir Gönen’de bulunan yazlık evinde 320 gün önce köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan ekonomi profesörü Korhan Berzeg (83), bir daha geri dönmemişti. Günlerce aranan Berzeg’e dair ormanlık alanda hiçbir iz bulunamamıştı. Berzeg’in kayboluşundan 312 gün sonra, Berzeg’e ait olduğu düşünülen kemikler, evinin 4 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, dere kenarında bulundu. Tüm kemikler Korhan Berzeg’e ait çıktı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda, Berzeg’in üzerinde doku bulunmayan kemik parçaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yetkililer, kemiklerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak rapor ile Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile Berzeg Ailesi’ne teslim edileceğini söyledi. Berzeg’in kemikleri, önümüzdeki günlerde Balıkesir Gönen’de toprağa verilecek.

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#Korhan Hoca#Balıkesir#Gönen

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