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Köpekten kaçarken ölümde kamu 4 milyon TL tazminat ödeyecek

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#Antalya#Köpek#Tazminat
Köpekten kaçarken ölümde kamu 4 milyon TL tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

Antalya’da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Pelin Pınar’ın (9) ailesinin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, yeterli tedbirleri almayan Valilik ve belediyeleri kusurlu buldu.

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Antalya’nın Serik ilçesinde 5 Mart 2022’de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra’nın ölümüyle ilgili ailenin ‘sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle’ Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, geçen eylül ayında verdiği kararda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi’nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Köpekten kaçarken ölümde kamu 4 milyon TL tazminat ödeyecek

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‘İDARELER ÖNLEM ALMALI’

Ailenin olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtığı ceza davasının ilk duruşması da dün görüldü. Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan baba Murat Pınar, “Tazminat davasını açmamızdaki amaç, harekete geçmek, bu konuda idarelerin önlem almasını sağlamak” dedi.

Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı. 

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#Antalya#Köpek#Tazminat

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