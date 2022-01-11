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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Emir, ameliyat edildi! 'En az 200 dikiş atmışızdır'

#Erzincan#Üzümlü#Emir Beşiktaş
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Emir, ameliyat edildi En az 200 dikiş atmışızdır

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Emir Beşiktaş (8), ameliyat edildi. Ameliyatı yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Abdulkerim Olğun, Emir’in, kafa derisinin kemiğinden ayrılmış olarak geldiğini belirterek, “Durumu geldiğine göre, çok daha iyi. Muhtemelen kurtulacak. Şu anda enfeksiyona karşı koruma amaçlı yatırıyoruz" dedi.

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Üzümlü ilçesinde dün akşam saatlerinde evinin önünde oynayan Emir Beşiktaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Emir, yaralandı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük Emir, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir’e, ayrıca kuduz ve tetanos tedavileri uygulandı. Gerekli müdahalelerin ardından Emir Beşiktaş, ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası çocuk servisine yatırılan Emir'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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'KAFA DERİSİ KEMİĞİNDEN AYRILMIŞTI'

Emir'in operasyonunu yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkerim Olğun, Emir Beşiktaş’ın hastane getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, "Bayağı bir parçalanmıştı, çok ağır bir yaralanması vardı. Kafa derisi, kemiğinden ayrılmıştı. Boynunda çok derin yaralanmaları vardı. Vücudunun diğer bölümlerinde de çok ağır yaralanmaları vardı" dedi.

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'EN AZ 200 DİKİŞ ATMIŞIZDIR'

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta hedeflerine ulaştıklarını ve çocuğun enfeksiyona karşı tedavi altına alındığını ifade eden Olğun, "Durumu geldiğine göre, çok daha iyi. Muhtemelen kurtulacak. Sağlıkta hiçbir şeyi kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama umut ediyoruz ki; çocuk kurtulacak. Kuduz ve tetanos tedavileri yapıldıktan sonra ameliyata aldık. Şu anda enfeksiyona karşı koruma amaçlı yatırıyoruz. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. En az 200 dikiş atmışızdır, tüm vücudu değerlendirdiğiniz zaman" diye konuştu.

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#Erzincan#Üzümlü#Emir Beşiktaş

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