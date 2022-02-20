Konya’daki kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Karakan, Muş’ta toprağa verildi

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İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünde bulunan Uzman Çavuş Mustafa Karakan, Konya- Aksaray kara yolunun 47’nci kilometresinde aracın tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle yaşamını yitirdi.

Muş’un Yeşilova beldesinde yaşayan Fazilet- Mikayil Karakan çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Mustafa Karakan, 2019 yılının Ekim ayında uzman çavuş olarak Kars'ın Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda göreve başladı. Bekar olan Mustafa Karakan'ın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

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Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Mustafa Karakan’ın cenazesi önce Ankara'ya daha sonrasında hava yolu ile memleketi Muş’a getirildi. Karakan'ın cenazesi merkez Yeşilova beldesine getirilirken, yakınları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakan'ın cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.