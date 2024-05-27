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KonuÅŸmak için buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini silahla vurdu

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#TekirdaÄŸ#Çorlu#Meltem Kaya
KonuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini silahla vurdu
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 27, 2024 15:22

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde Samet Kaya (33), konuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi Meltem Kaya'yÄ± (26) tabanca ile vurarak yaraladÄ±.

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Ã‡orlu'da Samet Kaya, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu 2 Ã§ocuÄŸunun annesi Meltem Kaya'yÄ± konuÅŸmak iÃ§in Zafer Mahallesi'nde buluÅŸmaya davet etti. Kafeteryada buluÅŸan Ã§ift arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Samet Kaya, Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tabanca ile eÅŸine ateÅŸ aÃ§tÄ±.

KonuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini silahla vurdu

GÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±ndan tek kurÅŸunla yaralanan kadÄ±n, kanlar iÃ§inde yere dÃ¼ÅŸerken, Samet Kaya, olay yerinden kaÃ§tÄ±. Meltem Kayaâ€™ya ilk mÃ¼dahaleyi Ã§evredekiler yaptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralÄ± halde Ã‡orlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Meltem Kaya, ameliyata alÄ±ndÄ±.

KonuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini silahla vurdu

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Olay yerinde inceleme yapan polis, Samet Kaya'yÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â 

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KonuÅŸmak iÃ§in buluÅŸtuÄŸu boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini silahla vurdu

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#TekirdaÄŸ#Çorlu#Meltem Kaya

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