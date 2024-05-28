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Konteynerden vahşet çıktı

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#Pendik#Çöp Kutusu#Ceset
Konteynerden vahşet çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 16 parçaya bölündüğü belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

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İstanbul Pendik’te dün sabah saatlerinde konteynerlerden atık malzeme toplayan bir kağıt toplayıcısı, kötü kokular gelen bir konteynerin içine baktığında parçalanmış bir ceset parçası buldu ve polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, insan bedenine ait olduğu belirlenen cesedin diğer parçalarını çevredeki diğer konteynerlerde buldu. Yapılan incelemede 16 parçaya ayrılan ve çevredeki 4 farklı konteynere bırakılan cesedin Nihat Salih (79) isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerde kafası kesilip derisi yüzülmüş ve 16 parçaya ayrılmış şekilde bulunan cesedin iki bacağının da kesildiği, diz ve ayak bileklerinde de kesikler olduğu tespit edildi. Bulunan ceset parçalarından bir bacakta platin olduğu belirlendi.

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#Pendik#Çöp Kutusu#Ceset

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