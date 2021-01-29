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Gündem
KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı

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Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu. Taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı. Taksiye Gebze’den bindikleri belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Taksi sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. 

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