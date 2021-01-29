KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
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Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu. Taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı. Taksiye Gebze’den bindikleri belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Taksi sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı.
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