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Kocaeli'de önce eşini sonra kendini bıçakladı

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#Kocaeli#Polis#Şiddet
Kocaelide önce eşini sonra kendini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 13:45

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Gökdemir’i (40) boğazından bıçaklayan kırk dokuz yaşındaki Cemalettin Gökdemir daha sonra kendisini de bıçakladı. Gökdemir çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi’nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Gökdemir’le caddede karşılaşıp tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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#Kocaeli#Polis#Şiddet

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