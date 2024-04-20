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Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş baskını

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#Masaj#Kocaeli#Fuhuş
Kocaelide masaj salonuna fuhuş baskını
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 17:45

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polisin masaj salonuna yaptığı baskında fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.

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Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki bir otelin giriş katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Masaj salonuna yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen Kenya, Nepal, Özbek, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu 8 kadın gözaltına alındı. Kadınların masaj salonunda kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Kadınların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edileceği bildirildi. Masaj salonunu işletenler hakkında da soruşturma başlatıldı.

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#Masaj#Kocaeli#Fuhuş

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