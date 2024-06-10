Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 26 yaralı

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Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkisinde meydana geldi. Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.

Savrulan midibüs de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada TIR şoförü H.Y., servis şoförü M.D. ve servisteki 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAZA KAMERADA

Kocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, aniden fren yapan şoförün kullandığı TIR'ın karşı şeride geçerek, servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.